Серійне виробництво вітчизняних ПЦР-тестів буде налагоджено наступного тижня, впевнений головлікар

Українські виробники ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу планують наступного тижня налагодити їх серійне виробництво та подальші поставки до лабораторій.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в четвер, 2 квітня.

"Ми працювали з Інститутом молекулярної біології та з іншими виробниками вітчизняних тестів. Думаю, наступного тижня в нас буде серійне виробництво тестів і будуть їх поставки до ПЛР-лабораторій. Ми забезпечимо всіх, хто потребує лабораторних досліджень", - сказав Ляшко .

Він також додав, що МОЗ налагодив роботу мобільних бригад та їх співпрацю з приватними лабораторіями, які готові надати свої пункти забору біоматеріалу для зменшення навантаження на державні медустанови.

Головний санітарний лікар нагадав, що маски не захищають людину від коронавірусу, але варто розглядати кожного як потенційно інфікованого. В такому випадку маска зможе захистити інших.

Нагадаємо: в Україні зафіксовано 135 нових випадків COVID-19 за останню добу, усього зафіксовано 804 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу.