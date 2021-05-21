Сергій Рахманін: Ідея щодо участі США в "нормандському форматі" є безперспективною, а інші варіанти залучення Штатів до процесу переговорів із Путіним - незрозумілі

Ідея про залучення Сполучених Штатів Америки до участі в "нормандському форматі" є безперспективною, а інші варіанти залучення США до процесу переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним для врегулювання конфлікту на сході України, які розглядає президент Володимир Зеленський, потребують пояснення, вважає член фракції "Голос", представник парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Якщо він (Зеленський - ІФ) має намір зустрічатися з ним віч-на-віч, то навіщо тоді йому "нормандський формат"... Якщо Сполучені Штати хотіли чи могли б приєднатися до "нормандського формату", то це вже давно відбулося б. Але США не можуть і не хочуть до нього приєднуватися, зокрема і через те, що такого наміру не демонструють ні Росія, ні Франція, ні Німеччина, які не вбачають необхідності розширювати формат. США, безумовно, беруть участь у врегулюванні ситуації, що склалася на сході України, але ідеї щодо залучення Сполучених Штатів до "нормандського формату" безперспективні", - сказав Рахманін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив, що якщо йдеться не про розширення "нормандського формату", то, виходячи із заяви президента, "незрозуміло, яким чином він має намір залучати до цього процесу США, які і так намагаються надавати нам необхідну допомогу, дипломатичну та політичну".

Крім того, Рахманін зазначив, що "навіть такому недосвідченому політику, як Зеленський, мало вистачити двох років, щоб зрозуміти, що з Путіним домовитися неможливо".

Зі свого боку голова депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк нагадав, що стосовно питання врегулювання ситуації на Донбасі їхня політсила має конкретний план - план холодної деокупації.

"Він доволі деталізований і передбачає, зокрема, залучення нових партнерів. Мені здається, це єдиний шлях, яким ми можемо піти. Не треба розраховувати, що це буде швидко, оскільки питання війни, яку розпочала Росія, використовуючи наші території, воно найбільш складне в Україні. Відповідно, якщо влада використає наш план, я вітаю це. Підтримка міжнародних партнерів - це одна з найсильніших переговорних позицій після наявності боєздатної армії", - додав Железняк у коментарі агентству.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на прес- конференції 20 травня заявив, що, окрім "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), для врегулювання ситуації на Донбасі має відбутися його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, а також має бути залучено США.