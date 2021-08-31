Сергій Телешун про «формулу Штайнмаєра»: Головне – не підірватися на своїх зобов'язаннях з часом

Підписуючи будь-які “угоди” чи “формули”, необхідно оцінювати наслідки їх виконання для України. Головне – не підірватися на своїх зобов'язаннях з часом.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу доктор політичних наук, професор Сергій Телешун, відповідаючи на запитання про пропозиції європейських партнерів щодо втілення так званої формули Штайнмаєра.

“Я завжди казав, що, підписуючи "мінські угоди" і зокрема погоджуючись з «формулою», варто враховувати обставини підписання, латентні інтереси ініціаторів-підписантів, наявність механізмів виконання, контролю і відповідальності за результат, гарантії та оцінки наслідків виконання цієї формули для України. Головне – не підірватися на своїх зобов'язаннях з часом, а тим паче – не наступати на граблі двічі, пояснюючи це "технологіями" або "процесом домовленостей”, - сказав Телешун.

За його словами, оцінку української сторони щодо цього питання Штайнмаєр давав у німецьких та світових ЗМІ. "Треба визнати, що кожна зі сторін бачить свої інтереси у цій угоді. Однак, більше за всіх, на мою думку, у політико-правову "розтяжку" поставлена Україна”, - зауважив експерт.

Читайте також: Українцям треба прагнути до партнерства з різними державами, а не бути заручниками міфів – експерт

На переконання доктора політичних наук, “повністю виконана за алгоритмом Російської Федерації та квазіутворень «формула» істотно змінить політико-правовий та адміністративно-управлінський ландшафт в Україні й серйозно підірве стабільність у суспільстві".

"Інтереси РФ та її сателітів у цілому зрозумілі. Бажання німецької сторони припинити війну в Європі й призупинити гарячу фазу протистояння – похвальні й цілком зрозумілі. Завжди за цих умов виникає додаткове питання: ціни вирішення проблеми і за рахунок кого?” - наголосив він.

Телешун каже, що досвід об’єднання Німеччини (за наявності збройних сил СРСР), Будапештський меморандум, Дейтонські угоди, хорватський бліцкриг, кримське питання, «Північний потік» засвідчують, що крім бажання потрібна жорстка узгоджена процедура, механізми реалізації, ресурси, гарантії й політична воля. "Крім того, коли ми користуємося зарубіжними досвідом, потрібно враховувати нюанси, місцеві особливості й багато чого іншого. Згадайте про Сирію чи Афганістан”, - зауважив він.

Читайте також: Для захисту інтересів України необхідно зупинити відплив «мізків» і «рук» – експерт

Тобто, зазначає експерт, “формула Штайнмаєра” – це процес замирення і перехід з гарячої фази до стабілізуючої.

"Це мрія Європи для того, щоб відновити повноцінне співробітництво з Росією. І Україна в цьому випадку – інструментарій, Україна – це ресурсний майданчик для компромісу. Наші партнери прагнуть відновити статус-кво в Європі. Відновити регіональне співробітництво, сконцентруватися на національних і регіональних проблемах. Росія для них – серйозний економічний партнер. Якому потрібне заспокійливе. Крім того, є велика необхідність відновлення транснаціональної співпраці: США, Німеччини, Франції, інших країн Євросоюзу, які мають різні підходи до вирішення проблем деокупації територій України. Яскравим показником цього стала “Кримська платформа", - наголосив Телешун.

Як повідомлялося т. зв. “формула Штайнмаєра” була запропонована Франком-Вальтером Штайнмаєром – нині президентом Німеччини, а на той час міністром закордонних справ - у жовтні 2015 р. на паризькому саміті Нормандської четвірки.

Читайте також: Нам необхідно розвивати нову для України управлінську ідеологію

У жовтні 2019 року українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Сході України підписала "формулу Штайнмаєра" у Мінську. Її суть полягає в особливому статусі для регіону, який набуде чинності після проведення там чесних демократичних місцевих виборів. Росія при цьому повинна вивести своїх солдатів і техніку.

Підписання було однією з передумов зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки, що відбулася в грудні 2019 року в Парижі.

Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у липні 2021 року Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що вважає за необхідне імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.