Сергей Соболев: Лидеры фракций договорились начать рассматривать законопроект об антикоррупционном суде на текущей неделе

Представители парламентских фракций во время совещания у спикера Верховной Рады Андрея Парубия договорились начать рассматривать законопроект об антикоррупционном суде на текущей пленарной неделе. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев.

"Ключевое решение принято, что закон мы начинаем рассматривать на этой неделе. Единственное - мы ждем решений фракций "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" - когда это начнется - сегодня в 12:30 мы входим в процесс и начинаем рассмотрение поправок... Или завтра утром", - сказал депутат.

По его словам, таблицу с правками депутатам уже раздали.

Он отметил, что предложены две редакции нормы законопроекта относительно полномочий Совета международных экспертов по отбору судей.

"В случае если даже не будет договоренности президента [Петра] Порошенко и представителей Венецианской комиссии, тогда зал будет определяться", - заявил Соболев.

22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект No7440 "О Высшем антикоррупционном суде". 11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.

В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии.

1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.

21 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что удалось согласовать 13 из 14 поправок, предложенных Венецианской комиссией к законопроекту об антикоррупционном суде ко второму чтению. Он говорил, что консультации с зарубежными партнерами относительно права вето совета международных экспертов на кандидатуры судей продолжатся 22 мая.

Издание LB.ua со ссылкой на источник сообщило, что фракция Блока Петра Порошенко собралась на срочное заседание относительно этого законопроекта.

"На 12.00 собираем совет фракции. К сожалению, все плохо. Нет консенсуса и понимания, что будем делать дальше с законом об антикоррупционном суде", - сказал собеседник.