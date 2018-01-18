Сергей Тарута: Закон о реинтеграции Донбасса только усугубляет кризис

Принятие Верховной Радой законопроекта о реинтеграции Донбасса было ошибочным шагом, поскольку этот документ не решает существующих проблем и только усугубляет конфликт на Донбассе

Об этом заявил основатель политической партии "ОСНОВА" Сергей Тарута в эфире телеканала "Украина".

"Почему я не поддержал законопроект о реинтеграции Донбасса? Потому что этим законом мы отказываемся от 3 миллионов наших украинцев, мы соглашаемся, что территория оккупирована и перекладываем всю ответственность непонятно на кого. Совершенно непонятно кто будет отвечать за жизнь этих трех миллионов людей, у которых украинские паспорта", - заявил Сергей Тарута.

Основатель партии "ОСНОВА" отметил, что законопроект о реинтеграции Донбасса не дает Украине никаких инструментов для возмещения убытков, поскольку не опирается на международное право.

"Это пример бесполезной работы нашего парламента, так как данный закон не дает Украине никаких преимуществ. Сегодня политики из правящей коалиции манипулируют фактами, они говорят, что этот закон даст возможность возмещать Украине убытки. Однако, возмещать что-то мы можем только на основании Международного права. Доктрина Международного права не предусматривает, что они будут ссылаться на какие-то украинские законы ", - отметил Сергей Тарута.

Кроме того, народный депутат добавил, что по его убеждению нашему государству нужен закон, который способен принести Украине мир, однако принятый в парламенте законопроект на это не способен.

"Еще одна манипуляция заключается в том, что если мы признаем эту территорию, то международные организации будут ссылаться на наши законы, и якобы будут обвинять Россию. Это абсолютно не соответствует действительности. Я готов голосовать за такой закон, который принесет в Украину мир, но данный закон только о дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе. Кроме того, этот документ не согласован с нашими международными партнерами, участвующих в переговорах, так и Франция и Германия не поддерживают то, что сегодня происходит в Верховной Раде", - констатировал Сергей Тарута.

Politeka

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