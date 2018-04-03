Сестра Савченко написала письмо Трампу

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера опубликовала на своей странице в Facebook письмо к президенту США Дональду Трампу.

По словам Веры Савченко, причиной преследования ее сестры стали "политическая деятельность, борьба с коррупцией, оппозиционность высказываний относительно действующей власти и лично президента" и намерение участвовать в президентских выборах.

"Решение об аресте Савченко Надежды является политически мотивированным, направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти, что неприемлемо в демократическом обществе", - сказано в письме.

Савченко попросила у Трампа "обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры, Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения".

Она также раскритиковала ситуацию с созданием Антикоррупционного суда и заявила о давлении власти на СМИ.

Николаев в подробностях

http://www.podrobnosti.mk.ua