Североатлантический совет НАТО начинает визит в Украину

Североатлантический совет НАТО - представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом - сегодня, 30 октября, начинает двухдневный визит в Украину.

По данным пресс-службы Альянса, сегодня Североатлантический совет НАТО будет в Одессе.

Согласно программе мероприятий, о которой ATR сообщал ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг и послы стран НАТО сегодня посетят постоянную группу Альянса по противодействию минам (SNMCMG2). В рамках патрулирования в Черном море четыре судна НАТО по противодействию минам из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пребывать в Одесском порту.

Также сегодня Столтенберг выступит с речью перед курсантами Одесской морской академии.

31 октября в Киеве Генеральный секретарь НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит с речью в парламенте Украины.

Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Заместитель генерального секретаря Мирча Джоанна и послы НАТО встретятся с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, а также с главами парламентских фракций.

ATR.ua

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