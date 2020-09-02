Шабунін: Показовий бєспрєдєл захисту Вовка Вищою радою правосуддя - відповідальність Зеленського і Єрмака

Повернення Вищою радою правосуддя (ВРП) без розгляду генеральній прокурорці України клопотання про тимчасове усунення голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав демонстративним беззаконням. Про це він написав 1 вересня у Facebook.

"Огидний, показовий бєспрєдєл захисту "судді" Вовка Вищою радою правосуддя - відповідальність [президента України Володимира] Зеленського, [керівника Офісу президента України Андрія] Єрмака", - зазначив Шабунін.

За його словами, Зеленський рік не подає законопроєкту, який дасть змогу розпустити ОАСК. Президент - єдиний, хто може це зробити.

"Зеленський подав законопроєкт про "судову реформу", який ще більше посилює ВРП (хоча він обіцяв цей орган очистити). Офіс Зеленського в офіційному коментарі заявив, що "судді" ОАСК ще не обвинувачені і діє презумпція невинуватості. Для порівняння: на пресконференції [міністра внутрішніх справ України Арсена] Авакова у справі [журналіста Павла] Шеремета президент назвав волонтерів "імовірними вбивцями". тобто для Вовка і компанії презумпція невинуватості у Зеленського є, для волонтерів - ні", - підкреслив голова Центру протидії корупції.

17 липня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що правоохоронці вручили підозри голові ОАСК Вовку, його заступнику Євгенові Аблову, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

У НАБУ пояснювали, що Вовку інкримінують ч. 3 ст. 27, ст. 351² (організація перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (організація ухвалення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) і ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.

Підозри ґрунтуються на аналізі записів, які зробили в кабінеті Вовка й оприлюднили 26 липня 2019 року. Тоді у прокуратурі заявляли, що судді ОАСК системно втручалися в діяльність вищих органів влади України. В ОАСК заявили про грубе втручання у свою діяльність, спроби тиску на суддів і їхню дискредитацію. Вовк сказав, що обшуки у приміщенні суду - це "цирк", а записи розмов суддів, оприлюднені правоохоронцями, сфальсифіковано.

11 серпня НАБУ оголосило Вовка, чотирьох суддів ОАСК і двох ексчленів Вищої кваліфікаційної колегії суддів у розшук, оскільки вони не з'являлися на допити.

За даними "Української правди", генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала подання до ВРП про усунення кількох суддів ОАСК (зокрема голови суду Павла Вовка) 14 серпня.

1 вересня ВРП відмовилася усувати Вовка від правосуддя і без розгляду повернула клопотання генпрокурорці. У клопотанні немає доказів належного вручення судді підозри, зазначили у Вищій раді правосуддя.