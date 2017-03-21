Шабунин: Если протянут Брауна в НАБУ, мы поедем к Порошенко

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин предупредил, что если парламент проголосует за кандидатуру Найджела Брауна в качестве аудитора НАБУ, то помощь Запада Украине значительно снизится.

"Если они проголосуют за Брауна, то Петр Алексеевич скатился катушек и международная помощь Украины будет заметно уменьшаться. Потому, что никто не хочет вкладывать деньги плательщиков налогов в страну, руководство которой блокирует борьбу с коррупцией", - говорит он.

Шабунин считает, что сегодня Рада таки протянет Брауна - в прошлый раз не хватило 21 голоса. Он добавил, что активисты сегодня протестовать под Радой не будут.

"Мы лучше поедем к Петр Алексеевичу в Козин. Все решения принимаются не в парламенте. Мы снова живем в парламентско-президентской республике, где решения принимаются не в парламенте", - добавил он.

InfoResist.org

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