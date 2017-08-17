Шабунин и Филимоненко оба остались недовольны решением суда

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обязан сообщать следователям об изменении места работы и жительства. Такую меру на ближайшие два месяца избрал ему суд за избиение блогера Всеволода Филимоненко в начале лета, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Пострадавшему Шабунин нанес один удар - его последствия назвали "побоями средней тяжести", а самого Филимоненко правоохранители признали журналистом. Следовательно антикоррупционеру могло грозить 5 лет тюрьмы. "Тренировался с Яценюком в Чечне. С одного удара", - иронизирует Шабунин. Он объяснил свое агрессивное поведение тем, что блогер довел до слез его коллегу претензиями относительно отдыха за рубежом во время АТО.

Филимоненко придирчиво отслеживал деятельность Центра противодействия коррупции - искал состояние самогоШабунина, караулил на него под домом, выяснял, почему он не в АТО, в 6:00 утра встречал в аэропорту сотрудницу Центра, чтобы спросить, не стыдно ли ей летать на отдых, пока идет война. После инцидента с Шабуниным сам Филимоненко, который родом с Луганщины, выехал тоже не в АТО, а подлечиться за границу. "Перелом гайморовой пазухи, это чуть выше челюсти, та же челюстная кость. У меня было сотрясение мозга", - говорит блогер.

Полученные повреждения не сразу вложили блогера на больничную койку - после избиения он дождался своего обидчика и обрызгал его, а также журналистов, которые были рядом, из газового баллончика. И сам Шабунин, и журналисты написали на Филимоненко заявления в полицию, но ход получила лишь жалоба блогера. Прокурор такую избирательность не комментирует.

Свою вину Шабунин признает частично. Предполагает лишь, что избитый приписывает себе лишние повреждения, и удивляется, почему обнаружили перелом на левой половине лица, если удар пришелся на правую. "Факт того, что я ударил человека, является. Я это признаю, но я ударил не журналиста, а провокатора, защищая своих коллег", - пояснил антикоррупционер. Есть Филимоненко журналистом - вопрос не пустое, ведь за причиненный журналисту при исполнении вред наказания значительно выше, чем за то же самое - не журналисту. В интернет-издании, которое Филимоненко указал местом своей работы, нет ни одного его материала. "А они обязательно должны там быть? Некоторые материалы появляются, но они - не обязательное условие нашего сотрудничества с изданием", - объясняет Филимоненко.

Что-то в профессиональной принадлежности потерпевшего обеспокоило и следователей - за ночь дело переквалифицировали, и Филимоненко в нем больше не журналист. Санкция статьи уменьшилась до 3 лет тюрьмы. Недовольными судом остались оба: блогер, что его не признали журналистом; антикоррупционер, что дело против него специально раскручивают, чтобы давить на Центр противодействия коррупции.

Корреспондент ТСН Ольга Кошеленко