Шабунин заявил о возобновлении расследования против него

В Киеве следователи Днепровского отдела полиции возобновили расследование против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в деле об избиении помощника народного депутата Всеволода Филимоненко. Об этом сообщается на сайте ЦПК.

Сегодня в отделении полиции состоялся перекрестный допрос Филимоненко и Шабунина.

По мнению активистов ЦПК, следователи пытаются доказать, что Филимоненко - журналист. "Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователем именно для инкриминирования Шабунину более тяжелой статьи", - говорится в сообщении.

В ЦПК заявили, что допрос был организован по инициативе самого Филимоненко.

Напомним, сейчас Шабунина подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" Всеволоду Филимоненко, который представлялся журналистом. Главе ЦПК инкриминируют ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В августе Днепровский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде частичного личного обязательства.