Шабунину изменили подозрение на избиение журналиста - ЦПК

Теперь главе ЦПК грозит до пяти лет тюрьмы
Следствие переквалифицировало дело против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Теперь его обвиняют не в нанесении телесных повреждений, а в избиении журналиста, сообщает пресс-служба ЦПК.
Шабунину инкриминируют ч. 2 ст. 345-1 УК (угроза или насилие в отношении журналиста). Если вину докажут, главе ЦПК грозит до пяти лет заключения.
Подозрение изменили 15 января, а сегодня, 18 января, его вручил следователь Чеберяк Днепровского управления полиции.
Досудебное следствие, по словам следователя, завершено и избирать меру пресечения подозреваемому не будут. Дело в ближайшее время будет направлено в суд.
В ЦПК считают, что переквалификация дела на статью с большей ответственностью является продолжением давления на организацию. Эту статью следователи уже пытались инкриминировать Шабунину летом, но в последний момент передумали. "С тех пор, насколько нам известно, в материалах дела не появилось никаких дополнительных доказательств, подтверждающих факт препятствования именно журналистской деятельности, поэтому для нас очевидно, что мотивация такого изменения исключительно политическая", - заявила адвокат подозреваемого Елена Щербань.
16 августа 2017 года Шабунину объявили о подозрении. Его подозревали в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" Всеволоду Филимоненко, который представлялся журналистом.
В августе Днепровский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде частичного личного обязательства.