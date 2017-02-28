Шаг до победы: кто еще стоит на пути Соглашения об ассоциации

Палата представителей парламента Нидерландов проголосовала за ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. Это не повод для пафоса, но однозначно положительное событие — после более чем полуторагодичной волокиты. Ведь Нидерланды в 2015 году уже ратифицировали наше соглашение, но тогда процесс остановил референдум евроскептиков, первый подобный в истории страны и Евросоюза в целом. 6 апреля 2016 года чуть больше 20% избирателей — но 61% пришедших на участки, — проголосовали против соглашения с Украиной.

Тот референдум и события после него стали изнурительной историей, но с полезными уроками. Для Нидерландов, Евросоюза и Украины. Однако впереди еще голосование в Сенате, опасность которого не стоит недооценивать. В этой статье «Европейская правда» объясняет, с чем Киеву осталось справиться, и напоминает основные крутые повороты этой истории.

Урок для Нидерландов: ложь достигает цели

Влиятельная американская газета The New York Times посвятила нидерландскому референдуму 2016 года недавнее расследование с громким названием: «Фейковые новости, фейковые украинцы: как группа россиян раскачала голосование в Нидерландах».

В частности, газета исследовала, как нидерландский депутат, социалист Гарри ван Боммель вместе с так называемой «украинской командой» агитировали в прошлом году против Соглашения об ассоциации. «Они посещали общественные собрания, выступали на телевидении и использовали социальные медиа, описывая власть Украины как «кровожадную клептократию, недостойную голландской поддержки», — пишет The New York Times. Расследование показывает, что агитаторы не гнушались ни манипуляциями, ни банальной ложью. Начиная с того, что выдавали себя за украинцев, тогда как по крайней мере ключевые фигуры были россиянами.

Ван Боммель в общении с NYT не стал исключать наличие россиян в его «украинской команде», объяснив, что «проверять паспорта — не его работа». «Я на самом деле довольно шокирован этим, — говорит в статье один из голландских парламентариев, который симпатизирует Украине. — Люди представлялись украинцами, хотя на самом деле были россиянами». Успех этих манипуляций — главный урок для Нидерландов.

До сих пор трудно было представить, как в стране зрелой демократии довольно незначительная группа людей смогла достичь политического результата за счет откровенной лжи и грязных технологий. Ведь аргументы сторонников референдума не имели ничего общего с реалиями — например, голландцев убеждали, что ассоциация предоставляет гражданам Украины право на трудоустройство в ЕС или что соглашение гарантирует Украине перспективу членства.

Голландская операция была по меньшей мере поддержана, а вероятнее всего — инспирирована извне. Ни политики, ни усовершенствованные веками институты гражданского общества, ни медиа не смогли или не захотели ничего с этим поделать. Но не стоит видеть в этой истории лишь антиукраинское объяснение. Ведь референдум навредил не только и не столько нам. Вторым ключевым «пострадавшим» оказался сам Евросоюз.

До сих пор не только в Нидерландах, но и ни в какой-либо другой стране ЕС референдумов, похожих на прошлогодний, не было. Впервые в истории Союза незначительная часть избирателей лишь в одном из 28 государств-членов смогла остановить общеевропейское соглашение, ратификация которого уже завершилась. Соглашение, которое не предусматривало референдумов в отдельных государствах. Которое почти полностью относится к компетенции Брюсселя, а не Гааги. Поэтому не удивительно, что референдум 6 апреля открыл своеобразный парад евроскептиков, следующим достижением которых стал Brexit.

Уроки для Евросоюза: российское влияние и собственная уязвимость

Российское вмешательство в голландское голосование стало уроком для всего ЕС. Кто-то даже считает, что кампания в Нидерландах была тренировочным плацдармом перед американскими выборами осенью 2016 года.

И для Евросоюза крайне важно извлечь выводы из этого урока — учитывая ряд важных выборов, которые состоятся в ЕС в этом году — опять же, в Нидерландах, а также во Франции, Германии и, возможно, в Италии. Никаких сомнений, что Кремль изо всех сил будет пытаться не потерять шансы развалить ЕС или по крайней мере нанести ему значительный урон.

Для этого нужно, чтобы все больше власти в странах ЕС получали политики вроде Марин Ле Пен. К слову, в Нидерландах есть ее «аналог» — ультраправая «Партия свободы» Герта Вилдерса, которая была одним из ключевых агитаторов против ассоциации.

Несколько месяцев подряд партия Вилдерса остается лидером предвыборных рейтингов. Однако на фоне последних скандалов вокруг фейкового референдума и попыток россиян взломать IT-инфраструктуру нидерландских органов власти популярность радикалов несколько снизилась.

Другим серьезным уроком нидерландской истории стала уязвимость ЕС перед нестандартными ситуациями, созданными одним из государств-членов. Договоры ЕС предусматривают немало сценариев, но, конечно же, не все. Вариантов ответа на нидерландский референдум там не нашлось, поэтому пришлось долго и мучительно изобретать другие. Выход, который удовлетворял и Брюссель, и Гаагу, был найден аж в конце 2016 года.

В декабре Европейский совет принял политический документ, не предусмотренный никакими правилами Евросоюза — «решение глав государств и правительств», состоящее из шести пунктов. В нем, в частности, подтверждено, что соглашение не предусматривает:

предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС;

обязательств ЕС по безопасности Украины или военной помощи ей, а также увеличения финансовой помощи;

права украинцев свободно проживать и работать на территории стран ЕС.

Эти пункты составляют перечень претензий к соглашению, звучавших во время кампании в Нидерландах. Но мы подробно проанализировали этот европейский документ, и в нем не оказалось ни одного тезиса, выходящего за рамки того, что уже предусмотрено текстом Соглашения об ассоциации (см. статью «Что пообещали Нидерландам за ассоциации? Анализ рисков и содержания соглашения»). Таким образом, на референдуме голландцы проголосовали против того, чего и так нет в соглашении.

А решение Европейского совета просто повторило нормы соглашения, только другим способом. Было бы смешно, если бы не так грустно. В любом случае для Евросоюза эта история служит поводом задуматься над изменением правил принятия решений и алгоритмом действий на будущее в случае, когда ситуация в одной из стран-членов способна разрушить процесс принятия решений. А возможно, и Евросоюз в целом.

Урок для Украины: ценить, а не саботировать

Для нас ситуация с ассоциацией и Нидерландами — один из многих сигналов, свидетельствующих об угрожающей непредсказуемости современного мира. Даже тех его частей, которые еще вчера казались стабильными, образцовыми, незыблемыми. Это не только хороший урок для Украины, но также причина еще больше ценить Соглашение об ассоциации с ЕС, которое проходит уже второе испытание. Первым стал отказ Януковича подписать документ в ноябре 2013 года.

В четверг хватало радостных, порой пафосных комментариев от депутатов и чиновников. Но было бы хорошо, если бы положительное голосование в Нидерландах напомнило им о неудовлетворительном состоянии выполнения Соглашения об ассоциации на Украине. А еще лучше — подстегнуло к более продуктивной работе.

У Украины есть возможность выполнять Соглашение об ассоциации — включая ее требования, четко привязанные к временным рамкам, — с 1 ноября 2014 года, то есть с первого дня временного применения соглашения. Но по оценкам экспертов, Украина сейчас выполняет лишь незначительную часть своих обязательств.

В числе проблем — медленная работа парламента, забюрократизированные процедуры в правительстве и кадровые проблемы госорганов. Но слишком часто просто не хватает политической воли либо же интересы отдельных лиц или групп берут верх.

Одним из символов игнорирования ассоциации стала история с провалом двух важных экологических законов, предусмотренных соглашением: «Об оценке воздействия на окружающую среду» и «О стратегической экологической оценке», без которых экспорт ряда украинских товаров затруднен. ВР приняла эти законы в октябре 2016-го, однако президент Порошенко вскоре ветировал их. Как говорят, в результате усилий лоббистов от крупного бизнеса. И эта проблемная история — не единственная на пути к эффективному выполнению ассоциации.

Задача для всех: как завершить ратификацию

Голосование нижней палаты было важным этапом. И действительно хорошо, что оно завершилось до выборов — в противном случае ратификацию пришлось бы отложить как минимум на месяцы, а возможно, и годы (ведь кто знает, каким будет состав парламента и правительства страны после выборов).

Но было бы большой ошибкой остановить все усилия в этой точке. Для того чтобы довести ратификацию до финала, нужно пройти еще три шага. Первый и главный — голосование в Сенате Нидерландов. Затем останутся два меньших и скорее формальных — подпись короля и передача ратификационных грамот в Брюссель.

«Европейская правда» пообщалась с причастными к процессу дипломатами и политиками. Вывод такой: прогнозы по поводу Сената — осторожно положительные, сейчас есть договоренность о поддержке, но уверенности, что она сохранится после выборов, нет. Избирательная система в Нидерландах, где работает двухпалатный парламент, существенно отличается от украинской. На выборах, которые назначены на 15 марта, будет изменен только состав нижней палаты, верхняя будет оставаться неизменной. Однако результаты выборов, а именно победа проевропейских или антиевропейских партий, вполне могут повлиять на настроения депутатов.

Дело в том, что в Сенате, где работает 75 депутатов, правительство Марка Рютте уже давно утратило большинство. Формально проправительственные партии сохраняют лишь 21 голос из 75. Еще 10 голосов в поддержку ассоциации наверняка даст проевропейская партия D66, которая была одним из главных «друзей Украины» на прошлогоднем референдуме. Но для большинства все равно не хватает семи штыков. И набрать их в верхней палате парламента, где представлено аж 12 партий, не так-то просто.

Многочисленные источники свидетельствуют, что правительство Марка Рютте делает ставку на личные договоренности с семью депутатами от «Христианско-демократического призыва» (CDA) — правоцентристской партии, которая некогда была ключевой политической силой страны, но за последнее десятилетие существенно растеряла популярность и сейчас ищет свое место в новых политических реалиях.

В CDA есть несколько депутатов, не скрывающих, что готовы поддержать Украину, и еще несколько, которые хранят молчание по этому поводу. Дело в том, что большинство их однопартийцев, участвующих в мартовских выборах, — публичные оппоненты ассоциации с Украиной. 23 февраля в нижней палате фракция CDA почти единодушно проголосовала против ратификации Соглашения. Поэтому выносить «на люди» этот партийный спор, пока не пройдут выборы, никто не желает. В то же время после выборов этого препятствия уже не будет — именно поэтому голосование в Сенате отложили на период после выборов.

Сейчас Украине остается надеяться, что договоренности будут соблюдены. Точнее, не просто надеяться, а работать над их соблюдением — встречаться и в очередной раз убеждать коллег. Ведь автоматичности в этом голосовании точно нет. Даже по существующим договоренностям у сторонников Украины есть преимущество лишь в один голос. Но несмотря на это, сейчас есть все основания для осторожного, но все же оптимизма.

Завершение избирательной кампании должно снизить градус популизма среди нидерландских политиков. А новости о фейках, сопровождавших референдум, а также о вмешательстве России в национальную политику способны прибавить нам несколько голосов. Поэтому — продолжаем работать в Нидерландах. Основания надеяться на успех есть.

Анатолий Марциновский, Сергей Сидоренко