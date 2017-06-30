Шаповалу посмертно присвоили звание генерал-майора

Президент Петр Порошенко посмертно присвоил звание генерал-майора сотруднику Главного управления разведки Минобороны Максиму Шаповалу, убитому в Киеве.

Соответствующий указ уже опубликован на официальном сайте президента.

- Присвоить воинское звание генерал-майора полковнику Шаповалу Максиму Михайловичу (посмертно), - говорится в документе.

На церемонии прощания с полковником Шаповалом президент напомнил, что он защищал Украину в самые сложные для нее времена.

- Он был на острие атаки и защищал нас в самые сложные времена, в самых сложных местах. О разведчиках много не говорят, и возможность, и право появляются только после того, как они от нас ушли. Он был первым в аэропорту (Донецкий аэропорт.- Ред.), один из первых киборгов и все самые сложные операции, которые проводились, в том числе, на линии фронта, при его участии, - сказал Порошенко.

По мнению президента, гибель Максима Шаповала должна консолидировать украинцев, еще больше поддерживать нашу армию, ВСУ, спецслужбы и разведку.

- Я горжусь такими воинами, как Максим Шаповал, - добавил Порошенко.

Напомним, утром 27 июня автомобиль Максима Шаповала взорвали на перекрестке улицы Механизаторов и Соломенской в Киеве. В днище автомобиля было заложено ориентировочно от 1 до 1,2 кг взрывчатки. Открыто уголовное производство по статье теракт.