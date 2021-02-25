Шарія оголосили у державний розшук - СБУ

Проросійського блогера Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді, оголошено у державний розшук.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі СБУ.

"25 лютого Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного. Його оголошено у державний розшук. Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному", - поінформували у пресслужбі.

Також, за даними СБУ, адвокату вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде скеровано до суду.

Як повідомлялося, 16 лютого Шарію оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу - ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

22 лютого Шарія було викликано для проведення слідчих дій, але він не з'явився. Його неявку СБУ трактує як переховування від слідства. На 25 лютого Шарія і його адвоката запросили в СБУ для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Шарію.

Водночас 22 лютого Рибін заявив, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця, і його поява в Україні наразі неможлива.