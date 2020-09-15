Що сьогодні розгляне Рада

Сьогодні народні депутати розглянуть постанову щодо заяви парламенту про ситуацію в Білорусі. Також Рада розгляне в першому читанні законопроект про допуск слідчих у зону операції Об'єднаних сил.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Також нардепи розглянуть законопроект щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку, зміни до Кримінального процесуального кодексу, Податкового кодексу.

У другому читанні законопроект про зміни в закон "Про доступ до публічної інформації".

Депутати також повторно повинні розглянути законопроект No3640 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті" з пропозиціями президента.

Також на порядку денному мова йде про розгляд проекту постанови No3835 "Про звернення до Кабінету міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням".

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли проект державного бюджету на 2021 рік.