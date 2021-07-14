Що відомо про Дениса Монастирського, який може очолити Міністерство внутрішніх справ.

16 липня голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський може очолити Міністерство внутрішніх справ.

Питання про його призначення винесуть на розгляд парламенту, якщо 15 липня депутати звільнять Арсена Авакова.

Заяву про відставку останнього оприлюднили на сайті МВС 13 липня.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський під час засідання партії Слуга народу запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра.

Потенційному очільнику МВС 41 рік. Народився 12 червня 1980 року в Хмельницькому.

У рідному місті здобув фах юриста. Продовжив навчання в Інституті держави та права ім. В. М. Корецького НАН України, де став кандидатом юридичних наук.

Згодом повернувся до Хмельницького університету управління та права вже в статусі викладача та очолив відділ із питань законотворчості та наукових експертиз.

Із 2007 до 2017 року працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC та ТОВ Лігал Консалтинг.

Є членом головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, секретарем конкурсної комісії із формування Державного бюро розслідувань та експертом Українського інституту майбутнього.

У восьмому скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, який нині є заступником міністра внутрішніх справ.

У 2019 році Монастирський і сам став депутатом. Балотувався до Ради під 19- м номером від Слуги народу. Безпартійний.

Того ж року його представляли як експерта команди Зеленського з питань реформування правоохоронної системи.

У 2020 році рух Чесно назвав Дениса Монастирського одним із нардепів, який подав найбільше законодавчих ініціатив.

Дружина Дениса Монастирського Жанна працює головним спеціалістом юридичного відділу Управління правового забезпечення ДБР.

Разом із чоловіком виховують двох синів.