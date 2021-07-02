Щоб ходили на параді: депутатки з "Євросолідарності" принесли Тарану і Зеленському туфлі на підборах

Народні депутатки з фракції "Європейська Солідарність" передали міністру оборони та Верховному Головнокомандувачу Зеленському туфлі на підборах як символ абсурдного і принизливого рішення про участь жінок- військовослужбовиць на параді до Дня Незалежності у незручному взутті.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Керівництво Міністерства оборони з логікою не дружить. В мережі з'явилося фото до військового параду до Дня Незалежності, де наші військові крокують зі зброєю і на підборах. Спочатку подумала, що це фейк. Що хтось сплутав демонстрацію боєготовності нашої Армії і чергове шоу, яке прикрашають "женщіни". Але це фото розміщено на сайті МО", - обурилась депутатка. Крокували зі зброєю та на підборах: в мережі розгорівся скандал через парад до Дня Незалежності

"Ми важко виборювали право жінок на кар'єру в секторі безпеки і оборони, ми пройшли величезний шлях. Але проблем залишається багато. Нещодавно ми критикували міністра Тарана, що жінки в армії досі не мають спеціальної білизни, їм видають чоловіче спіднє, немає бронежилетів з врахуванням особливостей жіночої фігури. Але мені в голову не могло прийти, що міністр, замість вирішувати проблеми, додумається до підборів на параді! На розпеченому асфальті!", - зазначає Геращенко.

"Так, існує наказ, в якому вказані зразки військової форми для жінок, там передбачені підбори влітку і взимку. Але ж це не питання параду і плацу, де чоловіки крокуватимуть в берцях! Це не рівність - це приниження. З Іриною Фріз, Іванною Климпуш-Цинцадзе, Марією Іоновою готуємо запит на Зеленського як Верховного Головнокомандувача. Ми не дамо недолугим персонажам у владі перекреслити все, зроблене нами для рівності жінок в армії і їх серйозного там сприйняття", - повідомила представниця "ЄС".

На військових парадах, які приймав Верховний Головнокомандувач Петро Порошенко, жінки крокували у зручних берцях. Як і чоловіки. Внесок українок в обороноздатність країни безцінний. Ірина Геращенко співголова фракції Європейська Солідарність

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