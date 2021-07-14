Щодо рішення Верховного Суду стосовно Тупицького О. М

Сьогодні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення щодо указу Президента України No 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України". Це рішення суду ухвалено за позовом Тупицького Олександра Миколайовича, не є остаточним та буде оскаржене в законному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Немає жодних сумнівів у тому, що Верховний Суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі.

Звертаємо увагу на те, що це рішення Верховного Суду з особливим цинізмом ухвалено у день ухвалення Верховною Радою України законопроекту No 5068 про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування за пропозиції Президента України до законопроекту No 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Підтримкою таких законодавчих актів народні депутати України дали старт фундаментальній судовій реформі в нашій державі, яка забезпечить верховенство права та принцип справедливості для всіх наших громадян.

Вважаємо це рішення, ухвалене в інтересах Тупицького О. М., підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду. Президент України використає всі конституційні механізми для того, щоб захистити процес реформ у нашій державі та забезпечити повне функціонування законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Президент України

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