Щонайменше 15 нардепів-"слуг" зробили помічниками своїх родичів або близьких, - "Схеми"

15 народних депутатів з фракції "Слуга народу" призначили своїх родичів чи родичів з найближчого оточення президента Володимира Зеленського своїми помічниками, вважають журналісти

Про це йдеться у розслідування програми "Схеми".

Як з'ясували журналісти, помічницями на громадських засадах стали дружини братів депутатів Стефанчуків: зокрема, Марина Стефанчук, дружина першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука допомогає депутату Данилу Гетманцеву. Оксана Музика-Стефанчук допомагає своєму чоловікові, нардепу Миколі Стефанчуку.

Микола Стефанчук, у відповідь повідомив, що в цьому випадку "тут швидше співпраця".

Народна депутатка Людмила Буймістер призначила помічником свого чоловіка, а у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями стали дружини на громадських засадах.

У Олександра Санченка - помічник на громадських засадах батько. У Олександра Скічка, Миколи Кириченка, Богдана Яременка, Ігоря Копитіна помічники - рідні брати.

Брат Копитіна згадувався і як радник підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету з питань нацбезпеки, який очолює його брат.

У коментарі журналістам Ігор Копитін це заперечував, а за кілька днів повідомив, що звільнив брата.

Також у Георгія Мазурашу помічником на громадських засадах працює брат.

Деякі з родичів стали помічниками на постійній основі, тобто отримують зарплату і премії.

Так, чоловік Марини Нікітіної, якого вона призначила своїм помічником у парламенті, отримував зарплату з бюджету впродовж півроку.Відповідно до документів, загалом вийшло близько 95 тис. грн.

Після обрання Володимир Тимофійчук попросив призначити помічником свого родича і встановити для нього зарплату в 24 тис. гривень. У НАЗК виявили, що депутат "діяв в умовах реального конфлікту інтересів", тепер ця справа розглядається у суді.

Максим Березін у перший тиждень роботи попросив призначити своєму брату як помічникові зарплату 48 тис. грн.

Підвищення зарплати та призначення премії для свого помічника - сина першого помічника президента Сергія Шефіра - просив народний депутат, заступник голови фракції Юрій Кісєль.

Призначення родичів своїми помічниками, йдеться у розслідуванні, суперечить обіцянкам кандидата в президенти Володимира Зеленського про те, що "кумівства не буде" Депутатів вважають, що їхні родичі отримали посади помічників через свою професійність.

Олександр Санченко, який призначив своїм помічником батька підкреслив, що "кумівство - коли береться хтось, хто не компетентний, і просто ставиться".

Скічко розповів, що його брат-помічник має три вищі освіти.

"Він вчився в Англії, в Ірландії, він має МВА з економіки. І він мене консультує періодично по різних питаннях, що стосуються економіки", - зазначив Скічко.

Кириченко заявив, що у призначенні брата помічником нічого поганого не бачить: "Ну, рідний брат, ви ж самі розумієте...Він сам займається бізнесом, я не прив'язаний до нього".

Корявченков також підкреслив, що його дружина працює його помічником на громадських засадах, без зарплати.