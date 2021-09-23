Шефіра взяли під охорону СБУ - ЗМІ

Першого помічника президента Сергія Шефіра, на якого вчора було скоєно замах, взяла під охорону Служба безпеки України.

Про це повідомило РБК-Україна джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні з'ясувалося, що чиновник не перебував під державною охороною, оскільки згідно з чинним законодавством він не потрапляє до переліку тих, кому охорона належить за посадою.

Раніше повідомлялося про те, що водій Олександр Іванько, який постраждав під час замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра, знаходиться в стабільному стані, загроз для його життя немає.

Вчора вранці під Києвом невідомі обстріляли машину першого помічника президента України Сергія Шефіра і зникли. Зловмисники здійснили близько 10 пострілів. Три кулі влучили в водія, він перебуває у лікарні. Сам Сергій Шефір не постраждав.