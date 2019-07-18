Шефир: Офис Президента надеется выйти "на нормальный переговорный процесс с РФ"

Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что Офис Президента Украины надеется выйти на нормальный переговорный процесс с Россией.

Как он рассказал в интервью LB.ua, сейчас у Зеленского ищут возможность выйти на разговор на равных, передает УНИАН.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное - нужно начать говорить", - отметил Шефир.

По его мнению, Путин думает о своей стране и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой.

"Может, он (мир с Украиной - Ред.) лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой", - убежден первый помощник Зеленского.

"Я убежден, что мы готовы на переговоры. Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его, и на 70% уверен в их успешном исходе", - добавил Шефир.

"Мы показываем свои шаги - развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений Президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придём к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность", - сказал он.

Ранее Зеленский и Путин созвонились по инициативе украинской стороны. Президенты обсудили возможные варианты переговоров, а также освобождение задержанных граждан.