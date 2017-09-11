"Шегинський прорив": реакції Порошенка, Авакова, самого Саакашвілі, соцмереж (ДОБІРКА)

Увечері 10 вересня Міхеіл Саакашвілі прорвався через польський кордон на територію України. У цьому допомогли народні депутати, екс-бійці добровольчих батальйонів та прихильники його партії «Рух нових сил». Це стало наслідком багатогодинних спроб Саакашвілі, якого раніше президент Порошенко позбавив громадянства, перетнути кордон у законний спосіб.
Керівники українських правоохоронних органів заявляють: фігуранти подій на польсько-українському кордоні порушили закон, тому їм загрожує кримінальна відповідальність.
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Президент: Саакашвілі на кордоні скоїв злочин
"Сподіваюся, Саакашвілі з таким же завзяттям прориватиметься у Грузію".
«Я сподіваюся, що цей пан буде у належний час так само і з таким же завзяттям пробиватися у Грузію, із яким він намагався потрапити в Україну», — заявив Порошенко.
За його словами, інцидент не потребує політичних коментарів, а лежить виключно у правовому полі.
«Це питання національної безпеки держави, і мені байдуже, хто порушує державний кордон: чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути абсолютно чітка правова політична відповідальність», — зазначив голова держави.
Також президент заявив, що прикордонники мали право застосувати зброю під час сутичок у пункті «Шегені», через який екс-голова Одеської ОДА потрапив в Україну.
Сам Саакашвілі: "ми не порушували, у мене украли паспорт"
Позбавлений українського громадянства Міхеіл Саакшвілі заявив, що його прихильники, зустрічаючи його на кордоні, не порушували закон.
Про це він сказав під час брифінгу у Львові,
Коментуючи прорив кордону у пункті пропуску «Шегині», він заявив, що «все було зроблено, щоб принизити людей. Щоб довести людей до цього».
Політик також заявив, що на українському кордоні у нього відмовилися брати паспорт, а потім він зник. Саакашвілі стверджує, що документ вкрали з автобусу представники правоохоронних органів.
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Гройсман: атака проти державності
«Те, що відбулося в неділю в Шегенях, не просто порушення закону. На мій погляд, це початок чергової атаки деяких наших політиків проти української державності. Я не буду говорити нічого про Міхо Саакашвілі, у нього свої цілі і свої мотиви. Я говорю про тих наших політиків-популістів, які діють за принципом чим гірше, тим краще», — написав Володимир Гройсман у Facebook.
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Звісно, всі зрозуміли, на кого посилався Гройсман.
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Джерело: Тексти.org.ua