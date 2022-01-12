Шевченківський суд зобов'язав закрити справу щодо заступника Єрмака Олега Татарова

Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження, яке відкрили проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Про це повідомляє Центр протидії корупції, які посилаються на рішення суду від 14 грудня 2021 року.

"Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос", - зазначається у повідомленні ЦПК.

Також у повідомленні відзначають, що рішення суду було винесено напередодні затвердження результатів конкурсу на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У ньому переміг детектив НАБУ Олександр Клименко, який свого часу розслідував справу Олега Татарова.

На початку грудня 2020 року НАБУ повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Нацгвардії. Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що Венедіктова раптово змінила прокурорів у цій справі.

Зрештою, Татарову оголосили підозру, але через шість днів Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ, завдяки чому Татаров уникнув арешту.



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