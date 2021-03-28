Шевченка і Кошулинського розділяє менше 1% голосів на довиборах в Раду

Кандидат від партії "За майбутнє" і власник курорту "Буковель" Олександр Шевченко з мінімальним відривом лідирує на довиборах на Прикарпатті.

Про це свідчать дані екзитполу, які оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Згідно з цими даними, Шевченко з відривом менше 1% випереджає Руслана Кошулинського і на 3% Василя Вірастюка: Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 32,4%; Руслан Кошулинський ("Свобода") - 31,6%; Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 29,4%; Юрій Голіней ("Платформа громад") - 3,4%; Михайло Ноняк (самовисування) - 2,3%.

Довибори у ВР оголосили після того, як народний депутат від округу No 87, (до складу якої входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, - ред.) Зіновій Андрійович склав мандат, бо став головою Надвірнянської ОТГ, здобувши перемогу на місцевих виборах.

Незадовго до виборів, кандидатка від партії "Європейська Солідарність" у 87- му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

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