Шевченко могут исключить из фракции "Слуга народа" на следующей неделеё

Об этом заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сказала в эфире телеканала "Украина 24", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что на следующей неделе у него изменится статус и он уже не будет в нашей фракции. По крайней мере сейчас идет сбор подписей за его исключение, я уже подписалась в этом вопросе", - сказала Кравчук.

Она отметила, что народный депутат Шевченко не был делегирован на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси, поэтому эту встречу можно воспринимать просто как встречу гражданина Шевченко с гражданином Лукашенко.

Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко 20 апреля в Телеграмме сообщил, что приехал в Минск. В Телеграмм-канале "Пул первого" обнародовали информацию, в частности, фото и видео встречи Шевченко с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Народные депутаты от "Слуги народа" 22 апреля провели онлайн-заседание фракции, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе приняли решение о Шевченко. В частности, согласились провести голосование путем сбора подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции.