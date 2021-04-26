Шевченко пообіцяв Арахамії самостійно зібрати підписи за своє виключення

Депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко заявив, що збере підписи за своє виключення з фракції. Раніше він казав, що хоче покинути фракцію.

На засіданні фракції багато депутатів співчували Шевченку через те, що він потрапив у скандал. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Однією з цілей поїздки Шевченка у Білорусь, за словами Арахамії, було налагодження контактів з Мінськом щодо трансплантації органів для українських пацієнтів. Саме тому "слуги" й співчували колезі, якого розкритикували через поїздку.

У керівництва фракції є позиція, що його треба виключати, тому що він поліз не на своє поле. Шевченко багато разів сам просив мене виключити його з фракції, оскільки не хоче йти за своєю ініціативою. Він пообіцяв, що на цьому тижні буде сам допомагати збирати підписи проти себе, - заявив Арахамія. Що відомо про скандальну поїздку нардепа 20 квітня Шевченко поїхав у Білорусь, аби зустрітися із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Політик заявив, що познайомитися з диктатором для нього велика честь і він завжди про це мріяв. Зауважимо, Україна офіційно не визнає результати виборів президента Білорусі.

Лукашенко подарував Шевченку горілку, "виготовлену за особливою технологією", шоколад та цукерки, упаковані у подарункову коробку з гербом Білорусі.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що поїздка Шевченка була приватною та відбувалася коштом нардепа.