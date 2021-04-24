Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю

Народний депутат СН Євген Шевченко, який прославився візитом до диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, пояснив, чому вирушивдо нього в гості.

Свою позицію Шевченко озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми живемо брехливими надіями, які вселили собі і які вселяємо людям. Я зараз про що? Я зараз про шлях. Шлях до Європейського Союзу, шлях в НАТО - хороший шлях, я тільки за, я за це. Але я знаю, я впевнений, що це - хибний шлях, тому що і там, і там - стіна. ... це все шлях - як на Місяць. Тобто, ми коли-небудь будемо жити на Місяці, будемо жити добре. А народ втомився чекати, народ хоче жити зараз", - сказав Шевченко.

Він назвав Білорусь стратегічним партнером України і нагадав, що Україна не розриває відносини з країнами, у яких є проблеми з демократією.

"Те, що ми його будемо засуджувати, як ви говорите, скільки в тюрмах сидить - слухайте, за цією логікою треба з Китаєм припинити торгувати: там тоталітарний режим, там розстрілюють людей. Але у нас 20 млрд обороту", - додав Шевченко.

"У нас 13 тисяч загинуло, у нас війна йде. У нас суспільство розколоте. А там суспільство монолітне, і там щасливі люди. Я не бачив там війни. Там стабільна економіка, там люди в лікарню йдуть і не думають, що їм потрібно ліки купувати, там все безкоштовне", - розповів Шевченко про нібито благополучне життя в Білорусі.