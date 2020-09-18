Шмигаль дав прогноз щодо скасування безвізу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що безвізовому режиму України з Європейським Союзом нічого не загрожує.

"Безвізу не скасовують. Наші міжнародні колеги і з Європейського Союзу, і Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу (на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. - Gazeta.ua). Ми зараз дотримались усіх процедур, прописаних правилами, законодавством України, далі запитання лишається до відкритості прозорості конкурсу", - каже Шмигаль під час години запитань уряду, повідомляє "Українська правда".

"Давайте подивимось, як пройде конкурс, і всі разом, цілим суспільством, парламентом. Я впевнений, що все буде зроблено абсолютно в межах чинного законодавства", - додав він.

"Європейська солідарність" Петра Порошенка заявила, що рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом. У партії назвали комісію кишеньковою.

Водночас в ОП заявили, що "взяли до відома як визначення комісії, так і критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту".