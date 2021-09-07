Шмигаль доручив готувати оголошення конкурсу в наглядову раду Нафтогазу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віцепрем'єр-міністру України - міністру економіки Олексію Любченку у тижневий термін забезпечити оголошення конкурсу на відбір 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"З метою виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 р. "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері", уведеного в дію указом Президента України від 28 серпня 2021 р. No452, надав доручення першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки України Любченку О. М. протягом тижня в установленому порядку забезпечити оголошення конкурсу стосовно відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - написав прем'єр-міністр.

За його словами, критеріями відбору та оцінки ефективності членів наглядової ради мають бути професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, який би відповідав стратегії Нафтогазу, зокрема в частині збільшення газовидобутку, залучення інвестицій, виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії, торгівлі та постачання енергії і палива.

"Конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року з тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року", - зазначив Шмигаль.

Він також запевнив у своїй прихильності до впровадження стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань корпоративного врядування в державному секторі економіки України. Зокрема, Нафтогаз повинен отримати наглядову раду, члени якої обрані у відповідності до стандартів ОЕСР у прозорий та конкурентний спосіб.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Після цього члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" заявили про дострокове припинення своіх повноважень.