Шмигаль: Кадровий голод підтверджую

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив кадровий голод в країні і що йому складно знаходити потрібних фахівців.

"Що таке на сьогодні кадрова політика уряду? Є банальні слова: професійні і порядні. Але є ще кілька параметрів, на які потрібно спиратися, коли сьогодні підбираєш кадри: незаангажованість і результативність", - сказав Шмигаль в ході онлайн-розмови проекту НВ "Україна і світ в 2021" у четвер увечері.

Прем'єр зазначив, що можливо раніше і були люди, які робили реформи, але наразі "хочеться швидших законодавчих змін, хочеться швидше міняти нормативку, хочеться прискорювати ці реформи, і швидше отримувати видимий результат".

Одночасно, прем'єр підтвердив кадровий голод в країні і що йому складно знаходити потрібних фахівців.

"Кадровий голод підтверджую, він є", - поскаржився Шмигаль.

