Шмигаль назвав причину зняття з розгляду проєкту, який передбачав довічну стипендію для батька Зеленського

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проект указу про призначення довічних стипендій педагогам, серед яких є батько президента Володимира Зеленського, відкликаний для доповнення претендентів.

Про це він написав у Facebook.

За словами Шмигаля, у четвер, 3 вересня, він отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького державного університету економіки та технологій.

Прем'єр заявив, що в листі педагоги висловили невдоволення тим, що урядом на минулому засіданні не було розглянуло питання про подання на призначення довічної державної стипендії доктору технічних наук, професору Олександру Зеленському.

"Як пояснюється у листі, трудовий колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського. Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став Володимир Зеленський", - написав Шмигаль, додавши, що викладачі університету просять забезпечити об'єктивну оцінку заслуг Олександра Зеленського, "виключно виходячи з особистих здобутків та досягнень претендента".

За словами глави уряду, через "несподіваний медійний резонанс", він хоче "прояснити позицію уряду, щоб уникнути спекуляцій".

"У середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів", - написав він.

Шмигаль закликав трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, щоб уряд прийняв рішення до 1 жовтня - дня працівника освіти.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що батько президента Володимира Зеленського потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким пропонують призначити довічну державну стипендію.

Відповідний проект указу президента Кабінет міністрів виніс на засідання в середу, 2 вересня. Однак проект зняли з розгляду без обговорення.