Шмигаль обговорив з Меркель приєднання України до європейської енергомережі

Україна готова до практичного втілення Енергетичного партнерства з Німеччиною та до започаткування двосторонніх проєктів.

Як передає Укрінформ, про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Канцлером Федеративної республіки Німеччина Ангелою Меркель, що відбулася 22 серпня, повідомляє Урядовий портал.

Прем'єр-міністр наголосив, що проєкт "Північний потік-2" несе пряму загрозу з боку Росії геополітичному становищу держав Європи.

"Ми розраховуємо на застосування ЄС заходів протидії введення в експлуатацію цього проєкту. А також розраховуємо на збереження статусу України як постачальника й транзитера природного газу до Євросоюзу та підтвердження використання української ГТС із необхідними об'ємами", - зазначив глава українського уряду.

Шмигаль підкреслив, що уряд України налаштований активно продовжувати співпрацю з Німеччиною та Європейським Союзом у рамках зеленого енергетичного переходу. "Пріоритетом та стратегічною метою є інтеграція української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Україна неухильно дотримується взятих зобов'язань для реалізації повної інтеграції, запланованої на 2023 рік, яка дасть Україні реальну енергонезалежність та можливість відокремитися від енергосистем РФ та Білорусі", - зазначив Прем'єр-міністр.

Перспективними напрямами Енергетичного партнерства, за словами глави уряду України, є співпраця у сфері відновлювальної енергетики і водню. "Ми зацікавлені в пілотних водневих проєктах з німецькими партнерами для початку спільного виробництва й транзиту водню в Німеччину і Європу. Німецькій стороні передано на розгляд кілька українських проєктних пропозицій щодо водню", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна вітатиме започаткування до кінця цього року кількох двосторонніх пілотних проєктів.

Ангела Меркель запевнила, що співпраця України та Німеччини у сфері енергетики буде продовжена. Канцлер ФРН наголосила на тому, що Німеччина виступає за продовження транзиту газу до Європи через українську газотранспортну систему.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у неділю перебуває в Україні.