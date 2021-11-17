Шмигаль пояснив, як нараховуватимуть тисячу грн для вакцинованих

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що вакциновані громадяни отримають гроші через застосунок "Дія"

Про це він заявив 17 листопада на засіданні Кабміну, передає Еспресо.TV.

Тисячу грн для вакцинованих українців нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія".

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, ці кошти можна буде витратити на квитки в кіно, театри, заняття спортом, подорожі в межах України потягом або літаком.

Він зазначив, що гроші можуть отримати близько 6 тис. суб'єктів бізнесу.

Також Шмигаль зауважив, що ця сума не оподатковуватиметься та не вплине на отримання субсидій.

"Програма запрацює з 19 грудня цього року й діятиме до кінця наступного року... Жодних податків на цю тисячу грн нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій", - пояснив він.

15 листопада, президент Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці, які щепилися двома дозами вакцини проти COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.

16 листопада Володимир Зеленський пояснив, що гроші надаватимуть у вигляді депозитів, які можна буде витратити на певні послуги.