Шмигаль представив у Раді кандидатуру Вітренка на посаду міністра

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді представив кандидатуру в.о. міністра енергетики Юрія Вітранека на посаду першого віцепрем'єра-міністра енергетики України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вношу подання про призначення Вітренка Юрія Юрійовича першим віцепрем'єр- міністром - міністром енергетики України. Прошу підтримати", - сказав Шмигаль

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. Тоді проголосували "за" лише 186 народних депутатів.

21 грудня Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.

Своєю чергою Президент Володимир Зеленський 25 січня попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Вітренка на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики. Він пояснив, що в.о. міністра обмежений у повноваженнях.

28 січня голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що Прем'єр- міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем'єра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко - колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України". З квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта". З жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради "Укроборонпрому".



