Шмигаль: Україна створює нацсистему переходу на стандарти НАТО

Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, її запуск дасть Україні можливість прискорити свій шлях до повноправного членства в Північноатлантичному альянсі. Про це 11 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"Україна твердо й непорушно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже, як зазначив президент України (Володимир Зеленський. - "ГОРДОН"), НАТО - це єдиний шлях до завершення війни на сході України", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що, згідно з дослідженням центру "Нова Європа", Україна ввела вже 292 стандарти і керівні документи НАТО (19% угод зі стандартизації), третину з них - протягом останніх півтора року.

Про запуск системи 6 квітня на онлайн-конференції заявляла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, Рада національної безпеки і оборони готує спеціальне рішення про заходи на шляху вступу України в НАТО, одним із його елементів буде формування нацсистеми переходу на стандарти Альянсу.