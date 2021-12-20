Шмигаль упевнений, що підозру Порошенку оголосили законно

Денис Шмигаль упевнений, що підозру експрезиденту Петру Порошенку у справі постачання вугілля з окупованих територій оголосили відповідно до чинного законодавства.

Про це Прем'єр-міністр сказав у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Укрінформ.

«Я переконаний, що правоохоронні органи абсолютно законно роблять свою роботу… Я переконаний, що це у межах чинного законодавства», - зазначив глава уряду.

Водночас він закликав дочекатися результатів розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав повідомлення про підозру експрезиденту Петру Порошенку у справі постачання вугілля з окупованих територій.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що «діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Раніше у вказаному провадженні вже повідомили про підозру одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що своєю чергою підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

Провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.