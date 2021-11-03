Шмигаль вніс у Раду подання про призначення трьох міністрів

Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо призначення на вакантні посади трьох міністрів. Мовиться про кандидатури на посади очільників таких міністерств: економіки, реінтеграції окупованих територій та стратегічних галузей промисловості.
Про це у Телеграмі повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради України про призначення кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України:
Свириденко Юлії Анатоліївни на посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України;
Верещук Ірини Андріївни на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Рябікіна Павла Борисовича на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
24 канал
https://24tv.ua