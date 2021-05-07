Шмигаль вважає законною ротацію у керівництві "Нафтогазу"

Денис Шмигаль говорив про ротацію керівництва "Нафтогазу" з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягає, що рішення уряду провести зміни у керівництві "Нафтогазу" було прийняте згідно із законодавством.

Як передає Україна молода, про це пан Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Хочу сказати, що згідно із законом та згідно з усіма законними процедурами відбулася ротація в керівництві Нафтогазу. Всі бачили звітність, всі бачили, що це було рішення українського уряду. Звичайно, український уряд прийняв рішення згідно з українським законодавством", - зазначив прем'єр.

Денис Шмигаль додав, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"У розмові з паном Блінкеном ми торкалися загалом питання проведення реформ в Україні, цілого ряду. Корпоративна - серед них, це важливий момент розвитку нашої держави", - сказав глава Кабміну.

Як повідомляла "УМ", держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва "Нафтогазу" - поганий сигнал і потенційна міжнародна шкода іміджу України.

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень, яке набуде чинності 14 травня 2021 року.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".