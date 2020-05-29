Шмигаль задекларував земельні ділянки, будинок та понад $200 тисяч готівки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із дружиною має будинок, земельні ділянки, авто й заробив минулого року понад 3,3 млн гривень.

Про це свідчать дані електронної декларації глави уряду за 2019 рік, поданої 29 травня до НАЗК.

Шмигаль задекларував земельну ділянку площею 2200 кв.м. у Хоросниці на Львівщині, власницею 100% цієї ділянки він казав свою дружину.

Також дружина глави уряду має житловий будинок площею 215,9 м.кв у Львові, земельну ділянку площею 151 кв.м. у Львові, є співвласницею (їй належать 25%) земельної ділянки у Львові площею 458 кв.м., а також має нежитлове приміщення у Кам'янці-Бузькій на Львівщині площею 417,2 м.кв..

Крім того, у дружини Шмигаля є автомобіль Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску.

У 2019 році Прем'єр-міністр отримав понад 3 млн 379 тисяч гривень зарплати, із яких 2 млн 233 тисячі гривень заробив на Бурштинській ТЕС АТ ДТЕК Західенерго, 925 тисяч гривень - у ТОВ "ДТЕК Східенерго", майже 230 тисяч гривень - в Івано-Франківській ОДА.

Дружина отримала минулого року 25 тисяч гривень соціальних виплат.

Глава уряду має також готівкові кошти на суму 155 тисяч доларів США, дружина - 80 тисяч доларів США.

У банку Шмигаль тримає понад 86 тисяч гривень, а на банківському рахунку його дочки значиться 6 тисяч гривень.