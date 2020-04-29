Шмигаль заявив про готовність України до піку COVID-19

Україна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності на коронавірус і готова до наступного кроку - стабілізації економічної ситуації.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

«Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватися санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого і середнього бізнесу та стабілізації економічної сітуації», - підкреслив Шмигаль на засіданні Ради з питань економічного розвитку України.

Прем'єр вказав на важливість співпраці уряду і парламенту при розробці ініціатив, що стосуються підтримки підприємців. Також на нараді обговорили п'ять етапів виходу з карантину, представлені Кабміном, і акцентували увагу на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки повинно стати збільшення проведення ПЛР-тестів - до десяти тисяч на добу.

Крім цього, учасники засідання обговорили питання про надання фермерам можливості реалізовувати сільськогосподарську продукцію.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль опублікував план виходу з карантину в разі поліпшення епідеміологічної ситуації в Україні.

Дорожня карта виходу з карантину складається із 5 етапів, її реалізація може початися після 11 травня за умови зниження захворюваності на коронавірус.

Також у МОЗ не виключають більш швидкого виходу з карантину.