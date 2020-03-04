Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов за 2019 год

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Украины Денис Шмыгаль указал 3 млн 389 тыс. 062 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, весь доход Шлыгаля составила заработная плата. Также он указал в декларации 115 тыс, долларов, а жена 80 тыс. долларов наличных средств.

Шмыгаль владеет гаражом (15,9 кв. м) во Львове и земельным участком (2 200 кв. м) во Львовской области. Его жена владеет земучастком (151 кв. м) и домом (215,9 кв. м) во Львове, 25% еще одного земучастка (458 кв. м) во Львове, нежилым зданием (417,32 кв. м) и земучастком (2 200 кв. м) во Львовской области.

Кроме того, жена вице-премьера владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

Как сообщалось, за 2018 год Шмыгаль задекларировал 3,6 млн грн доходов.