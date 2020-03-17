Шмыгаль заявил, что Украина готова ввести чрезвычайное положение

Украина готова ввести чрезвычайное положение.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Премьер заявил, что 10 миллионов масок и полторы тысячи аппаратов ИВЛ передали в регионы. С большим бизнесом подписали меморандум. По словам премьера, бизнесмены обеспокоены и готовы помочь.

Также по всей Украине готовы 200 тысяч койкомест. Врачей, которые будут работать с больными с коронавирусом, финансово простимулируют.

Напомним, в мире по состоянию на утро 17 марта зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, увеличив за сутки количество зараженных на 13 018 человек.