Шокин просит Высший админсуд восстановить его в должности генпрокурора

Шокин требует признать незаконными и отменить указ Порошенко о его увольнении и постановление ВР, которая одобрила его увольнение

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение. Об этом сообщили в пресс-служба ВАСУ, передают "Українські Новини".

"Ответчиками являются Президент и Верховная Рада", - сказала сотрудник ведомства.

По ее словам, суд открыл производство по иску Шокина и назначил судебное заседание на 10 апреля на 15:30.

Напомним, что 29 марта 2016 года Верховная Рада Украины голосами 289 нардепов дала согласие на увольнение президентом генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

За несколько часов до решения Рады Шокин своим указом уволил заместителя генпрокурора - прокурора Одесской обл. Давида Сакварелидзе.

Сам Шокин заявил, что рад тому, что депутаты приняли такое решение.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины 3 апреля 2016 года. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.