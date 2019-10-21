Шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО

Креативный продюсер студии "Квартал 95" сам похвастался новой должностью.

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95", кандидат в депутаты от "Слуги народа" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, опубликовав фотографию удостоверения.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность!", - написал Сивохо.

Он добавил, что имеет "невероятное количество" планов относительно новой должности и надеется на поддержку общества.

Напомним, что Сергей Сивохо баллотировался в Верховную Раду как мажоритарщик по округу No49 (Дружковка, Константиновка) от партии "Слуга народа", но стал только третьим после Валерия Гнатенко (ОПЗЖ) и Бориса Колесникова ("Оппоблок").

Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "менеджмент организаций" и металлургический факультет Донецкого политехнического института. Работал креативным продюсером ООО "Квартал 95", был творческим директором Украинской телерадиокомпании