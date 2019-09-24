Шпионские страсти или украинские грабли для Трампа

Полтора года назад CNN выпустил полушутливый сюжет, в котором сравнивалась ширина штанин классических "диктаторских" костюмов президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. "Забудьте о гонке вооружений - мы говорим о гонке штанин" - говорили в СNN.

Похоже, что разгоревшийся на днях скандал вокруг Белого дома с незримым участие представителей разведки США может вернуть Трампу любимую красную бейсболку и досрочно отправить его на свои незаконченные стройки.

Причиной тому всё те же "Make America great again", которые сам Трамп трактует как и Никколо Макиавелли - цель оправдывает средства. А в эгоистических целях действующего президента США - главенство собственных интересов над государственными и культ собственной личности, иногда граничащий с хамством, что приводит к резкому контрасту его политики с госаппаратом.

Чтобы понять, что происходит, надо восстановить краткую хронологию предшествовавших событий.

25.07.2019 состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. О содержании ниже.

22.08.2019 в Мадриде произошла встреча адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани с помощником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Разговор состоял из двух вопросов, которые представляют интерес для Трампа. Первый касается слухов о том, что украинские ведомства помогали Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Второй связан с влиянием Джо Байдена на украинских политиков в бытность вице-президентом США и работой его сына в газовой компании "Burisma".

29.08.2019 Администрация президента США приостановила выделение $250 млн. военной помощи Украине в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины" и назначила аудит.

09.09.2019 СNN сообщило о проведении ЦРУ в 2017 году секретной операции по эвакуации из России агента Олега Смоленкова, которого Дональд Трамп мог расшифровать в ходе встречи 10 мая 2017 с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком. Позднее Washington Post сообщило, что уровень секретности разглашенных Трампом сведений на той встрече был настолько высок, что такие данные не были предоставлены даже союзникам США.

В тот же день Washington Post и New York Times сообщили, что согласно поданной 12 августа жалобе неустановленного сотрудника разведки при Белом доме Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 25 июля пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, открыв расследование в отношении Хантера Байдена (сына бывшего вице- президента США Джо Байдена) и его роли в украинской газовой компании "Burisma Holdings".

The Wall Street Journal уточнил, что Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына.

Главный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон уведомил по сути жалобы профильные комитеты Конгресса США.

В этот же день главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса США по разведке, иностранным делам и надзору Адам Шифф, Элиот Энгель и Элайджа Каммингс (все из Демократической партии) объявили о начале расследования сообщения разведки США о попытках Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отправили запрос с требованием предоставить им полную стенограмму и список участников разговора, чтобы выяснить - вынуждала ли Киев администрация Трампа провести политически мотивированные расследования, замаскированные под антикоррупционную деятельность, угрожая отказать в военной помощи.

12.09.2019 Государственный департамент США одобрил направление $141,5 млн. военной помощи Украине отдельно от оборонной помощи в $250 млн.

19.09.2019 комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в закрытом режиме заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества по поводу жалобы на разговор Трампа.

В этот же день Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который разблокирует выделение Украине военной помощи на сумму $250 млн. Его окончательное утверждение в Сенате запланировано на следующую неделю.

20.09.2019 Персональный адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы та начала расследование в отношении семьи Джо Байдена. В развитие событий CNN заявила, что Администрация президента США и Департамент юстиции мешают Конгрессу получить всю информацию о возможном давление лидера США на своего украинского коллегу.

В этот же день в американских СМИ в очередной раз стал популярным призыв к импичменту Трампа.

Во всем этом ворохе событий источниками "торнадо" в СМИ являются именно представители разведывательных служб США. Очевидно, не случайно.

Известно, что Дональд Трамп на протяжении всего президентского срока пребывал в состоянии латентного или открытого противостояния с разведсообществом. За последние три года он уволил трех советников по нацбезопасности - Майкла Флина (после скандала с контактами Флина с Россией и получение им крупных сумм от российских компаний), Герберта Макмастера и Джона Болтона.

В августе Дональд Трамп уволил Дэниела Коутса с поста главы Национальной разведки и пытался поставить на эту должность конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа, который слепо предан самому Трампу и активно критиковал спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего "российское дело". Но утверждение в Сенате тот не получил.

Апогеем противостояния стали события января этого года. 23.01.2019 тогдашний директор национальной разведки США Дэниел Коутс в новой редакции "Национальной разведывательной стратегии" заявил об угрожающем росте влияния России в мире. А 29.01.2019 он же совместно с директором ЦРУ Джиной Хаспел и главой ФБР Кристофером Рэем на слушаниях в комитете по разведке Сената презентовали доклад об угрозах безопасности США. В нем, в частности, говорилось о поспешности заявлений о полной победе над ИГ* в Сирии и Ираке, преждевременном выходе США из ядерной сделки с Ираном, поскольку Тегеран в полной мере выполняет все условия международных договоренностей, а также об активном процессе вооружения КНДР. Дэниел Коутс сообщил также, что Россия обладает широкими возможностями в области кибернападений и кибершпионажа, а также способна проводить операции влияния для достижения военных и политических целей.

Всё это резко контрастировало с высказываниями самого Трампа и его собственными представлениями о ситуации на планете.

Глава Белого дома резко раскритиковал эти доклады и посоветовал разведчикам отправиться на школьную скамью доучиваться. Оскорбленные сотрудники спецслужб дали президенту прозвище "умственный банкрот" и с этого момента противостояние перешло в открытую фазу - взаимные обвинения уже не прятались за дипломатичным стуком каблуков. "У президента опасная привычка подрывать разведсообщество, чтобы вписать его в свою альтернативную реальность", - заявил тогда зампред комитета Сената США по разведке Марк Уорнер.

Очевидно, острое, публичное и губительное для Штатов противостояние Дональда Трампа с политическим истеблишментом США, в русле которого работает и разведка, подтолкнуло разведсообщество на более решительные действия. Уверен, не последнюю роль сыграло здесь и желание спецслужб не допустить впредь повторение "эффекта Дика Чейни", когда сфабрикованные под его давлением данные об оружии массового поражения послужили началом затратной и кровопролитной операции в Ираке.

The Washington Post в свое время писал, что одной из причин конфликта Трампа с разведкой может быть страх, что спецслужбы представляют для него опасность и могут нанести его репутации ущерб или помешать достичь своих личных целей. По мнению многих экспертов американские спецслужбы вообще могут сместить своего президента, располагая значительными финансовыми, медийными и специфическими ресурсами. И возобновление этого процесса после хельсинского саммита мы сейчас наблюдаем.

В данном случае уже не важно, что Джозеф Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине, а Дональд Трамп отверг обвинения в свой адрес и назвал их в Twitter "фейковыми новостями".

Но если окажется, что история, опубликованная в СМИ, соответствует действительности, это означает, что Трамп использовал свою власть и ресурсы США для давления на суверенное государство - партнера США. А также предоставлял государству-противнику секретные данные.

Дальнейшее прояснение этих вопросов во многом зависит от позиции Белого дома.

Дело в том, что в начале марта этого года юрисконсульт Белого дома уже отклонял запрос Конгресса по поводу предоставления материалов переговоров американского и российского президентов в Финляндии в 2018, которые Дональд Трамп изъял и пытался уничтожить.

По мнению председателей комитетов Конгресса США такими действиями Белый дом и Госдепартамент отказывают законодательному органу в необходимом надзоре, игнорируют Конституцию и прецедентное право, а также дают возможность администрации Трампа "продолжать вызывающую тревогу модель поведения".

Я бы не стал преувеличивать исключительную значимость Украины в президентских кампаниях в США, как в 2016, так и в 2020. Вся эта "значимость" притянута за уши эгоизмом и жаждой власти любой ценой действующего арендатора Овального кабинета.

Выборы президента США не зависят от Украины!

Безусловно, глава украинского МИД Вадим Пристайко отрицает факт давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского в ходе июльского телефонного разговора.

А что ещё может заявить официальный Киев накануне встречи двух президентов 25 сентября, а также выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН?

Этот визит уже омрачен абсолютно лишними для Украины аспектами, а точнее угрозой быть втянутой в межпартийное противостояние между республиканцами и демократами в начавшейся президентской гонке в США, что грозит нашей стране потерей поддержки одной из сторон Конгресса.

С учетом масштабов скандала американское общество и ведущие СМИ будут ждать от украинской стороны прояснения ситуации по возможному давлению со стороны своего президента, а не по перспективам урегулирования военно-политического противостояния с Россией. А проблемы Донбасса и Крыма надо решать сейчас, а не через год с лишним со следующей Администрацией.

Но даже если так, то как раз Джозеф Байден обещал сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы на выборах в 2020 году.

Более мощная роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией, усиление обороноспособности Украины, увеличение западных инвестиций, поддержка энергонезависимости Киева от Москвы - станут основой внешней политики Вашингтона при Байдене.

"Наша стратегическая цель - поддержать эволюцию единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", - сказал кандидат от демократов.

Но если Белый дом и Госдеп все-таки предоставят Конгрессу записи телефонных разговоров 25 июля, а также материалы переговоров Трамп-Путин в Хельсинки - Джозеф Байден может получить вполне реальные шансы стать сорок шестым еще до первого вторника ноября, когда в Штатах по традиции избирают президента.

И заслуга в этом будет принадлежать истеблишменту США, а не Украине.

Дмитрий Тор

Міжнародний Кур'єр

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