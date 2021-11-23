Штати зберігають занепокоєння через скупчення військ РФ біля України – Держдеп

Офіційний Вашингтон зберігає серйозну стурбованість щодо «незвичайної активності» російських військ на кордоні з Україною та продовжує тісну взаємодію із союзниками та партнерами з цього питання.

Про це заявив під час брифінгу в вівторок у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Щодо наших занепокоєнь – досі нічого не змінилося»,- прокоментував позицію США офіційний представник Держдепу.

Він підкреслив, що повідомлення про незвичайну військову активність росіян вздовж кордону з Україною, які продовжують надходити, викликають велику стурбованість. «Це є причиною занепокоєнь – для Сполучених Штатів, для наших українських партнерів, а також для наших європейських союзників», - зауважив Прайс.

Він також зазначив, що США продовжують бути готовими «до низки непередбачуваних обставин».

Саме тому, підкреслив Прайс, упродовж останніх тижнів США проводили розширені консультації та узгоджені дипломатичні зусилля з партнерами та союзниками у цьому питанні.

«Під час цих численних зустрічей ми обговорювали наші занепокоєння щодо військової активності Росії та її різкої риторики на адресу України», - поінформував представник Держдепу. За його словами, ці консультації тривають.

Він також зазначив, що Сполучені Штати контактували з росіянами у зв’язку із напруженням, яке створюють росіяни, про що відкрито повідомлялося за результатами розмов. Прайс уточнив, що ці контакти відбувалися з американського боку на рівні Держдепартаменту, Ради з питань нацбезпеки США, оборонних відомств, крім того, директор ЦРУ проводив особисті зустрічі в Москві.

Представник Держдепу також наголосив, що будь-яка ескалація або агресивні кроки з боку Росії сприйматимуться американською стороною дуже серйозно.

«Ми закликаємо до негайного відновлення перемир’я, досягнутого у липні 2020 року, на Донбасі», - наголосив представник Держдепартаменту США.

Відповідаючи на запитання щодо підготовки нової оборонної допомоги для України, представник адміністрації зауважив, що Сполучені Штати перебувають у тісних консультаціях з українською стороною.

Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Сенегалу підтвердив, що військова активність РФ біля України викликає серйозне занепокоєння офіційного Вашингтона.