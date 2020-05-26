Штурм музею Гончара: Проросійський реванш зайшов у вищі органи держави - Герасимов

Ситуація навколо картин з колекції п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка і музеєм Івана Гончара, який сьогодні штурмом взяло Державне бюро розслідувань, свідчить, що проросійський реванш зайшов у вищі органи державної влади.

Про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов після штурму будівлі музею Івана Гончара силовиками в ефірі "Прямого".

"Я впевнений, що одним з завдань цих злодії, бо інакше я назвати їх не можу, може бути вкрасти картини і вкрасти документи на них. Чому? Поясню. Тому що, коли вони почали проросійські ЗМІ розповідати всім, що картини вивезли, то для них було шоком, що картини відкрито в Україні. Їх просто не вивозили, бо теоретично їх зараз в карантині їх неможливо було б повернути. Другий шок у тому, що є всі оригінали документів відносно їх офіційної купівлі і завезення.

Але ключове, що це доводить, це доводить одне - вони Путіна своїм ворогом не бачать. Вони бачать своїм ворогом Порошенка, за те, що він сумлінно захищав Україну п'ять років і за те, що ще задовго як став президентом, він робив все, щоб зробити Україну сильнішою. І от це і викликає цю ненависть. І багато інших дій свідчать про те, що проросійський реванш зайшов у вищі органи і правоохоронні органи держави".

Нагадаємо, співробітники ДБР виламали двері в державний музей Івана Гончара, застосувавши силу до журналістів і народних депутатів.Нагадаємо, сьогодні, 26 травня, Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин митців з українським корінням із власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівникам правоохоронних органів "за прискорення" відкриття виставки.

Нагадаємо, адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань, коментуючи "відосик" від ДБР, заявив, що незаконні виклики невідомо куди на догоду президенту Володимиру Зеленському задовольняти ніхто не буде.