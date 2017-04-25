Шуфрич зарегистрировал законопроект об отмене запрета на въезд в Украину Лолите

В понедельник, 24 апреля, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к СБУ об отмене запрета на въезд в Украину певице Лолите Милявской, передает Укринформ.

Автором документа является народный депутат фракции "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич.

Сообщается, проект постановления зарегистрирован на сайте парламента, однако текста документа пока нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, российская певица и телеведущая Лолита Милявская заявила о намерении подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в Украину.

Ранее сообщалось, что 23 апреля, во время прохождения проверки на государственной границе Украины и Российской Федерации в Конотопе, сотрудники украинского пограничного отряда сняли с поезда Москва-Киев российскую артистку Лолилу Милявскую ввиду запрета ей на въезд в Украину. Артистка уточнила, что во въезде в Украину ей было отказано по причине посещения Керчи в 2015 году.