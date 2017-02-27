Шумиха вокруг "отставки" Гонтаревой: что происходит на самом деле

Слухи о возможной отставке главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой распространяются рядом недоброжелателей, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Информация об отставке Гонтаревой появляется каждые полгода, даже чаще. Такие вбросы регулярно делают некоторые недоброжелатели. Пока это лишь слухи. Не вижу сейчас причин для отставки Гонтаревой. Также я не вижу оснований у президента страны увольнять главу Нацбанка. Учитывая, что подобные слухи появляются не первый раз, вряд ли они как-то повлияют на ситуацию", - отметил Фурса.

По его мнению, регулятору необходимо сохранить свою нынешнюю политику.

"Даже если бы отставка Гонтаревой состоялась, никакого прямого эффекта на ситуацию в стране она не имела бы. В таком случае важно лишь то, какова будет политика нового главы регулятора. А фамилия руководителя НБУ не так важна. Политика Нацбанка в последнее время была очень грамотной, поэтому важно ее сохранить", - подчеркнул Фурса.